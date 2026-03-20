WiSA Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WiSA Technologies stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,53 USD. Im letzten Jahr hatte WiSA Technologies einen Gewinn von -0,280 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WiSA Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3657,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,520 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -16,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

WiSA Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,09 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1364,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,67 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at