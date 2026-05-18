WiSA Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WiSA Technologies hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WiSA Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 442,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at