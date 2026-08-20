WiSA Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WiSA Technologies hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

WiSA Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,540 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat WiSA Technologies im vergangenen Quartal 6,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WiSA Technologies 1,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at