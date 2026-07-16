PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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16.07.2026 16:00:00
Wischsauger Jonr H2 Pro im Test: Viel Leistung für wenig Geld
Der Jonr H2 Pro kombiniert starke Wischleistung mit flachem Design, großen Tanks und einer ungewöhnlichen Lösung gegen unangenehme Gerüche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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