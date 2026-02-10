Wiscom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wiscom hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 90,19 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -1313,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent auf 24,12 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 87,54 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -1561,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wiscom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103,28 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 98,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at