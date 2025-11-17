17.11.2025 06:31:29

Wiscom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wiscom lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 19,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -90,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 27,07 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

