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17.08.2026 06:31:29
Wiscom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wiscom stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 167,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,75 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 26,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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