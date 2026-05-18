Wiscom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wiscom hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 31,00 KRW gegenüber -20,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,45 Prozent auf 28,04 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at