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14.05.2026 06:31:29
Wisdom Marine Lines präsentierte Quartalsergebnisse
Wisdom Marine Lines ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wisdom Marine Lines die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,56 Prozent auf 137,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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