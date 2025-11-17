Wisdom Marine Lines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wisdom Marine Lines gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wisdom Marine Lines 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at