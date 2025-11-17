|
17.11.2025 06:31:29
Wisdom Marine Lines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wisdom Marine Lines gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wisdom Marine Lines 0,320 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!