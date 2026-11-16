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16.11.2026 06:31:29
Wisdom Marine Lines verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wisdom Marine Lines gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 191,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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