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16.03.2026 06:31:29

Wisdom Marine Lines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wisdom Marine Lines hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wisdom Marine Lines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 144,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 USD. Im Vorjahr waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 634,27 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 542,23 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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