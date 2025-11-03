Wisdomtree Investments hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wisdomtree Investments lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 125,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at