Wisdomtree Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wisdomtree Investments hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wisdomtree Investments 0,180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,4 Millionen USD – ein Plus von 33,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wisdomtree Investments 110,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wisdomtree Investments in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,75 Millionen USD im Vergleich zu 427,74 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at