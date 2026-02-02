02.02.2026 06:31:29

Wisdomtree Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wisdomtree Investments hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wisdomtree Investments 0,180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,4 Millionen USD – ein Plus von 33,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wisdomtree Investments 110,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wisdomtree Investments in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,75 Millionen USD im Vergleich zu 427,74 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen