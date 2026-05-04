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04.05.2026 06:31:29
Wisdomtree Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wisdomtree Investments hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,55 Prozent auf 159,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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