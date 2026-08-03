Wisdomtree Investments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wisdomtree Investments stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wisdomtree Investments im vergangenen Quartal 177,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wisdomtree Investments 112,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at