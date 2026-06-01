Wise Aktie
WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756
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01.06.2026 07:03:00
Wise: Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bei Zahlungsdienstleister
Das Fintech Wise verspricht einfache und kostengünstige Überweisungen ins Ausland. Doch eine internationale Recherche zeigt, wie Kriminelle das Angebot der Firma nutzen. Schaut das Unternehmen nicht genau genug hin?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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