Wise Aktie

Wise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 07:03:00

Wise: Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bei Zahlungsdienstleister

Das Fintech Wise verspricht einfache und kostengünstige Überweisungen ins Ausland. Doch eine internationale Recherche zeigt, wie Kriminelle das Angebot der Firma nutzen. Schaut das Unternehmen nicht genau genug hin?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wise

mehr Nachrichten