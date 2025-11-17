Wise Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wise Group AB hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,81 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,240 SEK erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,01 Prozent auf 95,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at