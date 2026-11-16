Wise Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wise Group AB hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,810 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 90,9 Millionen SEK, gegenüber 95,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at