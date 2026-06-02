Wise Aktie

Wise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.06.2026 17:31:45

Wise money laundering probe hits at fintech’s fundamental flaw

Investigation comes at a particularly bad time given its recent transatlantic stock market moveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wise

mehr Nachrichten