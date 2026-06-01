Wise Aktie
WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756
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01.06.2026 12:09:49
Wise shares slump over money laundering investigation
London-headquartered fintech says it is responding to questions from Belgian authoritiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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