Wisec Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wisec Global hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at