Wisec Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wisec Global ließ sich am 18.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wisec Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at