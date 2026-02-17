Wisec Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wisec Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 INR gegenüber -0,010 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at