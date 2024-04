WISeSAT.Space, eine Tochtergesellschaft von WISeKey, stärkt ihre strategische Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften im Weltraumsektor für 2024 und darüber hinaus; Pläne beinhalten den Start ei

Genf und Bern, Schweiz, April 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- WISeSAT.Space, eine Tochtergesellschaft der Wisekey International Holding Ltd ("WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits-, Blockchain- und IoT-Plattformen, gab heute die Stärkung seiner strategischen Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften im Weltraumsektor für 2024 und darüber hinaus bekannt. Die Zusammenarbeit umfasst Pläne zum Start eines verbesserten WISeSat-Satelliten im dritten Quartal 2024 mit SpaceX.

Der aufgerüstete WISeSAT.Space-Satellit wird mit SEALSQ (Nasdaq: LAES) Halbleitertechnologie und WISeKey-Kryptographieschlüsseln ausgestattet, um den neuen FOSSASAT-2E-Satelliten zu sichern. Dieser Satellit ist darauf ausgelegt, die Leistung im Weltraum und die Kommunikationsfähigkeiten mit in Geräten installierten SEALSQ IoT-Mikrochips zu verbessern. In Zusammenarbeit mit FOSSA Systems hat WISeSAT.Space erfolgreich 17 Satelliten in niedriger Umlaufbahn hauptsächlich an Bord der SpaceX Transporter Rideshare-Missionen gestartet und entwickelt derzeit eine Konstellation von 88 zusätzlichen Satelliten in niedriger Umlaufbahn, um die globale Abdeckung für SEALSQ IoT-Geräte zu optimieren.

Das Geschäftsmodell von WISeSAT.Space konzentriert sich darauf, weltweit sichere IoT-Konnektivität über Satelliten als Dienstleistung anzubieten. Dies umfasst die Bereitstellung der Satellitenplattform, den Start, die Integration, Bodenstationsdienste und alle Sicherheitsarchitektur- und Komponenten als Teil einer umfassenden SaaS-Lösung für energieeffiziente, sichere raumgestützte IoT-Konnektivität.

Aufbauend auf der umfassenden Studie, die 2023 im Auftrag von armasuisse, der Forschungs- und Beschaffungsagentur des Schweizer Verteidigungsministeriums, durchgeführt wurde, hat WISeSAT.Space wertvolle Einblicke in die Fähigkeiten und das Potenzial von Kleinsatelliten für IoT- und SIGINT-Anwendungen für die Schweizer Streitkräfte gewonnen. Die Mission bestand darin, Weltraumtechnologien im Zusammenhang mit IoT und sicheren Kommunikationen für nationale Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen zu analysieren, die auf die einzigartigen Bedürfnisse des Schweizer Weltraumbereichs zugeschnitten sind.

Für 2024 liegt der Schwerpunkt auf einem Telekommunikationsprojekt im LEO-IoT (Low Earth Orbit Internet of Things), das darauf abzielt, die Erkenntnisse der Studie von 2023 weiterzuentwickeln. Zu den wesentlichen Zielen, die von den Schweizer Streitkräften umrissen wurden, gehören die Erweiterung der IoBT (Internet of Battlefield Things)- und SIGINT-Konzepte, um die Machbarkeit der Nutzung von Weltraumsegmenten mit niedrigen Frequenzen für elektronische Aufklärungszwecke zu erforschen. Das Projekt zielt auch darauf ab, wiederkehrende Schmalbandverbindungen zwischen Objekten über WISeSAT-Satelliten und Bodenstationen zu demonstrieren, um die Ausbildung für die Prozesse des Missionskontrollzentrums zu verbessern und potenzielle Verwendungsmöglichkeiten von IoT-Nutzlasten als gehostete Nutzlasten auf anderen Weltraumsegmenten zu erforschen.

Eine umfassende Studie wird durchgeführt, um fortgeschrittene Verschlüsselungsprotokolle und Netzwerknutzungsverbesserungen zu untersuchen, während die Anfälligkeit für SIGINT-Erkennung,

-Abfangen und -Störungen minimiert wird. Erste Konzepte für IoT-Nutzlasten auf verschiedenen Plattformen und deren Anwendung für SIGINT-Zwecke werden erforscht.

In der darauffolgenden Phase wird der Schwerpunkt auf die Entwicklung oder Integration von Implementierungen basierend auf den in der ersten Studie identifizierten Open-Source-Ressourcen verlagert. Operationelle Schulungen und Demonstrationen bieten einen Überblick über das System, die Konfiguration von Satelliten und die gemeinsame Softwarenutzung. Diese Phase kann auch Boden- und Nutzersegmentdemonstrationen sowie Konfigurationsoptionen und betriebliche Überlegungen umfassen. Erkenntnisse und Lernerfahrungen aus dieser Phase werden in den abschließenden Studienbericht aufgenommen.

Die Partnerschaft zwischen WISeKey und den Schweizer Streitkräften wurde 2022 unterzeichnet und ist Teil der privaten/öffentlichen Zusammenarbeit im Weltraumsektor. Die Absicht der Schweizer Streitkräfte, weltraumbasierte Fähigkeiten zu entwickeln, wurde im August 2023 als Teil einer neuen Strategie für die Verteidigung veröffentlicht.

Über WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY / SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheitsplattformen, das derzeit groß angelegte digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte entwickelt, wobei der Mensch als Dreh- und Angelpunkt des Internets respektiert wird. Der Technologiestapel von WISeKey IoT umfasst eine Reihe von Technologien wie Halbleiter, eIDs, Blockchain, NFTs, Post Quantum, Pico Satellites und Trust, die nahtlos als Plattform fungieren, welche die einfache Verbindung von Objekten mit dem Internet bis hin zu den komplexesten Anwendungen sichert, die diese verbundenen Objekte nutzen, die von ihnen gesammelten und kommunizierten Daten und die verschiedenen Schritte, die zur Unterstützung dieser Anwendungen erforderlich sind.

Die Halbleiter von WISeKey sichern das allgegenwärtige Computing, das das heutige Internet of Everything prägt. WISeKey IoT hat eine installierte Basis von über 1,5 Milliarden Mikrochips in nahezu allen IoT-Sektoren (verbundene Autos, Smart Cities, Drohnen, landwirtschaftliche Sensoren, Anti-Fälschungsmaßnahmen, NFTs, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Kryptotoken usw.)

Unsere Technologie ist vertrauenswürdig durch das in der Schweiz ansässige kryptographische Root of Trust ("RoT”) von OISTE/WISeKey, das sichere Authentifizierung und Identifikation in physischen und virtuellen Umgebungen für das Internet der Dinge bietet. Das WISeKey RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, der die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Menschen gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.



Presse- und Investorenkontakte:

WISeKey International Holding Ltd

Firmenkontakt: Carlos Moreira

Vorsitzender & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (US)

Kontakt: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International Holding Ltd wesentlich von irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. WISeKey International Holding Ltd stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und verpflichtet sich nicht, hierin enthaltene zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a oder Artikel 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen Kotierungsprospekt im Sinne der Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange dar. Investoren müssen sich auf ihre eigene Bewertung von WISeKey und seinen Wertpapieren verlassen, einschließlich der Vorzüge und Risiken. Nichts in diesem Dokument ist oder wird als Versprechen oder Darstellung bezüglich der zukünftigen Leistung von WISeKey angesehen.