Wish enthüllt Super-Angebote für das große Shopping-Event „Wishmas“

Mega-Rabatte von bis zu 40 % verfügbar während dieser einwöchigen Sonderpreis-Aktion

SAN FRANCISCO, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ContextLogic Inc. (d/b/a Wish) (NASDAQ: WISH) hat einige der besten Angebote im Rahmen der einwöchigen Einkaufsveranstaltung "Wishmas" bekanntgegeben.



Vom 30. März bis zum 5. April können sich Einkäufer auf Wish über Rabatte in den beliebtesten Kategorien freuen, darunter Heim und Garten, Handyzubehör, Schmuck und Accessoires, Elektroartikel, Damenmode, Sport sowie Gesundheit und Schönheit.

Produkte wie diese Lenovo LP3 Pro Bluetooth-Kopfhörer (€11,48, zuvor €19,14) zum Genießen der Sommerhits; eine große wasserdichte Strandtasche (€13,03, zuvor €17,92) um alles mitzunehmen, was man im Sommer so braucht; eine stylische Kunstvase (€14,80, zuvor €20,01), um dein Heim ein bisschen aufzufrischen oder auch eine schicke Handtasche (€6,58, zuvor €8,96), um den neuen Look zu vervollständigen. All dies ist für einen Bruchteil der früheren Kosten zu haben1.

Kostenloser Versand ist verfügbar bei allen anspruchsberechtigten Bestellungen2 über 10 €.

Hier ein paar Top-Angebote:

Das Wishmas Shopping-Event ist das erste einer Reihe von großen Shopping-Events, die für dieses Jahr geplant sind.

Mehr als 500.000 reduzierte Artikel stehen während der 7 Tage von Wishmas zur Verfügung, wobei jeden Tag eine andere Kategorie im Mittelpunkt steht:

30. März – Haus und Garten

31. März – Handy-Zubehör

1. April – Schmuck & Zubehör

2. April – Unterhaltungselektronik

3. April – Damenmode

4. April – Sport

5. April – Gesundheit und Schönheit



Es wird jeden Tag neue "Superangebote" geben, damit die Kunden ermutigt werden, regelmäßig vorbeizuschauen.

Wishmas läuft vom 30. März bis zum 5. April 2023. Nutze jetzt das Wishmas Shopping-Event, indem du die Wish App herunterlädst oder www.wish.com besuchst.

Über Wish

Wish bietet Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt ein preiswertes und unterhaltsames Einkaufserlebnis. Seit unserer Gründung in San Francisco im Jahr 2010 haben wir uns zu einer der größten globalen E-Commerce-Plattformen entwickelt, die Millionen von kostenbewussten Kunden in über 100 Ländern mit über einer halben Million Händlern weltweit verbindet. Wish kombiniert Technologie und Data Science mit einem innovativen, auf Entdeckungen basierenden mobilen Einkaufserlebnis, um seinen Nutzern ein hochvisuelles, unterhaltsames und personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Für weitere Informationen über das Unternehmen oder um die mobile Wish App herunterzuladen, besuchen Sie www.wish.com oder folgen Sie @Wish auf Facebook , Instagram und TikTok oder @WishShopping auf Twitter und YouTube .

___________________________________

1 Preisänderungen vorbehalten.

2 Anspruchsberechtigte Artikel sind jene, die von Händlern in China versandt werden, die unser A+ Logistiknetzwerk nutzen in die Top-Käuferländer von Wish. Für alle nicht anspruchsberechtigten Artikel fallen weiterhin die jeweiligen Versandkosten an.

