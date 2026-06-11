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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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11.06.2026 17:54:04

"Wissen Sie, warum?": Trump entdeckt seine Liebe zur Inflation

Donald Trump preist die Inflation, obwohl sie Millionen seiner Landsleute belastet. Hinter der irritierenden Aussage könnte eine politische Logik stecken - die jedoch kaum aufgehen dürfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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