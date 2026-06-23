Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.06.2026 13:55:58
Wissenswertes zur BMW International Open 2026.
Eine Woche vor dem Start der 37. BMW International Open (1. – 5. Juli 2026, Golfclub München Eichenried) gibt Turnierveranstalter BMW einen Überblick über alle relevanten Informationen, vom Spielerfeld und prominenten Pro-Am-Teilnehmern über EAGLES FOR EDUCATION, das BMW Group Engagement für Bildungsgerechtigkeit, bis hin zu Besucherinformationen und TV-Zeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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