Wissing - Weitere Digitalisierungsprojekte kommen in nächsten Monaten

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will mit konkreten weiteren Projekten für mehr Digitalisierung in Deutschland sorgen.

2024 werde das elektronische Rezept bundesweit zur Regel, die elektronische Patientenakte werde Alltag in Praxis und Forschung, teilten Digitalminister Volker Wissing (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag mit. Auch der Verkehrsbereich setze mit dem Deutschlandticket ab dem 1. Mai 2023 auf digitale Lösungen. Ab dem 1. September sollten alle Fahrzeuge einfacher digital zugelassen werden. "Ziel muss sein, teure Doppelstrukturen abzuschaffen", sagte Wissing. Analoge Prozesse sollten ersetzt werden. Man befinde sich erst am Anfang. "Es ist noch unglaublich viel zu tun."

