Wissing: Bundesländer müssen Beitrag zum 49-Euro-Ticket leisten

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigt sich überzeugt, dass es auch kommendes Jahr noch ein 49-Euro-Ticket geben wird, und verlangt von den Bundesländern Kosteneinsparungen zur Finanzierung. "Wenn es nach mir geht, ja, und ich bin auch ganz sicher, dass es das weiter geben wird, denn dieses Ticket hat den ÖPNV revolutioniert", sagte Wissing im ARD-Morgenmagazin. Zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) seien aber die Länder und nicht der Bund. "Ich habe dieses Ticket vorgeschlagen, weil ich gesehen habe, wie schwer sich die Länder tun, den ÖPNV zu reformieren", sagte der Bundesverkehrsminister.

Mit dem Deutschlandtarif habe man es nun einfach gemacht. "Was jetzt allerdings folgen muss, sind weitere Kosteneinsparungen der Länder." So gebe es zu viele Verkehrsverbünde und zu wenig Digitalisierung , die Strukturen seien noch nicht so modern, wie sie sein müssten. Wissing betonte, es gebe eine Finanzvereinbarung mit den Ländern bis 2025, der Bund habe "gigantische Summen" auf den Tisch gelegt. "Jetzt müssen die Länder auch einmal die Frage beantworten, welchen Beitrag leisten sie." Auf die Frage, ob das Ticket gegebenenfalls teurer werde, sagte Wissing: "Die Finanzfragen sind geklärt bis 2025, es gibt keinen Grund, diese Frage jetzt aufzumachen."

