Wissing: Gigabitstrategie befindet sich im Zeitplan

BERLIN (Dow Jones)--Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sieht die Umsetzung der "Gigabitstrategie" der Bundesregierung im Zeitplan, mit der leistungsstarke Glasfaser- und Funknetze flächendeckend in Deutschland entstehen sollen. Diese seien "die Grundlage für das Gigabitzeitalter und den digitalen Fortschritt in Deutschland", sagte Wissing bei einer Tagung des Verbandes kommunaler Unternehmen. "Ohne sie ist alles nichts." Die Gigabitstrategie der Regierung werde mit rund 100 Maßnahmen dafür umgesetzt, "und zwar auf Hochtouren, und wir befinden uns im Zeitplan".

Bis zum Jahr 2030 solle Glasfaser flächendeckend bis in jedes Haus und der neueste Mobilfunkstandard überall dort verfügbar sein, wo Menschen lebten, arbeiteten und unterwegs seien, bekräftigte Wissing. "Dafür beschleunigen wir den Netzausbau." Vorrang solle dabei der eigenwirtschaftliche Ausbau haben. Mehr als 91 Prozent der Haushalte und Unternehmen könnten laut neuer Potenzialanalyse eigenwirtschaftlich von den Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden, also ohne staatliche Förderung.

Für den geförderten Gigabitausbau, für den der Bund dieses Jahr rund 3 Milliarden Euro zur Verfügung stelle, werde die Nachfrage groß sein, zeigte sich Wissing sicher. Um Überzeichnungen des Programms zu vermeiden, habe man sich mit Ländern, Kommunen und der Branche auf ein neues Konzept verständigt, zu dem derzeit letzte Details abgestimmt würden. "Im April wollen wir dann starten", kündigte der FDP-Politiker an. Mit dem neu ausgerichteten Programm solle dafür gesorgt werden, dass die Fördermittel in die Gemeinden flössen, in denen der Förderbedarf am größten sei. "Klar ist: Der eigenwirtschaftliche Ausbau, er hat oberste Priorität und Vorrang", hob Wissing aber hervor.

March 07, 2023