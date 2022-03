Wissing plant Maßnahmenpaket zur schnelleren Brückensanierung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plant ein Maßnahmenpaket zur schnelleren Sanierung maroder Brücken in Deutschland. Bis zum Jahr 2030 sollen rund 4000 Brücken verstärkt oder erneuert werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier hervorgeht. Der Bund will zudem mehr Geld zur Verfügung stellen. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sollen gestrafft und Anreize für kürzere Bauzeiten geschaffen werden.

In dem Papier heißt es, das Wachstum im Schwerverkehr der vergangenen Jahrzehnte habe seine Spuren hinterlassen, vor allem bei den Autobahnbrücken. Der überproportionale Anstieg des Schwerverkehrs sowie die immer höhere Frequenz von Fahrten hätten den Bauwerkszustand der Brücken sehr belastet. Dies erfordere nun "umfängliche" Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Wissing hatte am Donnerstag in Berlin zu einem "Brückengipfel" eingeladen und sich mit Expertinnen und Experten aus Bauwirtschaft, Verwaltung sowie Natur- und Umweltschutzverbänden ausgetauscht. Darüber soll am Mittag informiert werden.

Ziel sei es, effektive Maßnahmen einzuleiten und zügig und bürgerfreundlich umzusetzen, hieß es vorab. Die Autobahn GmbH hatte bereits angekündigt, die Anzahl der jährlich zu erneuernden Brücken von 200 auf 400 zu verdoppeln./hoe/DP/eas