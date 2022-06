Wissing: Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen weiter zulassen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat das Votum des Europaparlaments für ein Ende von Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 kritisiert und stattdessen eine technologieoffene Lösung mit synthetischen Kraftstoffen gefordert. "Wir nehmen unsere Klimaschutzziele sehr ernst, deshalb muss die Mobilität klimaneutral gestaltet werden", sagte Wissing bei einem Statement in Berlin. "Die gestern in Brüssel getroffenen Entscheidungen finden nicht unsere Zustimmung, weil dadurch Technologien ausgeschlossen werden, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können."

Die Transformation solle technologieoffen gestaltet werden, betonte der Verkehrsminister. Dazu gehöre, über 2035 hinaus Verbrennungsmotoren zuzulassen, "wenn diese ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden". Das habe man im Koalitionsvertrag vereinbart. Es gehe darum, einen Beitrag zu leisten, um Mobilität und Klimaschutz miteinander in Einklang zu bringen, hob Wissing hervor.

Das Europaparlament hatte am Vortag für neue Regeln für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gestimmt, wonach bis 2035 Neuwagen 100 Prozent weniger Emissionen als 2021 ausstoßen sollen. Das Parlament folgte damit einem Vorschlag der EU-Kommission. Nun müssen sich Parlament und Kommission mit den EU-Mitgliedsstaaten darüber einigen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte sich im März in Brüssel für die Bundesregierung hinter den Kommissionsvorschlag gestellt und erklärt, mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge seien "nur außerhalb der CO2-Flottengrenze eine Option" - also etwa bei Sonderfahrzeugen wie Krankenwagen oder Baggern.

