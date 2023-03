Wissing: Von der Leyen zu EU-Verbrennerverbot "besonders gefordert"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Debatte um das EU-Verbrennerverbot ab 2035 eine besondere Verantwortung zugewiesen. "Frau von der Leyen spielt ja auch keine untergeordnete Rolle bei der ganzen Sache", betonte Wissing im Bundestag. Der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger habe zuvor in der Debatte ausgerechnet von der Leyen nicht in einer Liste von Personen aufgeführt, die dazu aktiv werden müssten. Die EU-Kommission habe zugesagt, einen Vorschlag zu machen, um Verbrennungsmotoren auch nach 2035 zulassen zu können, wenn sie nachweislich nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden könnten, "und deswegen ist ausgerechnet die Person besonders gefordert, die Sie in Ihrer Liste nicht aufgeführt haben."

Wissing bekräftigte die Forderung, man brauche synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) für die Bestandsflotte. Die Bundesregierung habe immer gesagt, sie unterstütze auch Kompromisse auf europäischer Ebene, brauche jetzt aber eine Antwort auf die Frage, wie es nach 2035 mit dem Verbrennungsmotor weitergehe, wenn er mit synthetischem Kraftstoff betrieben werde. Die Regierung habe erwartet, dass die Zusage, einen Vorschlag zu machen, "nicht in die Schublade gelegt wird, sondern dass die abgearbeitet wird", betonte der Verkehrsminister. "Insofern hat die EU-Kommission und ihre Präsidentin... jetzt noch einiges zu tun."

Von der Leyen wird am Wochenende als Gast an der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg teilnehmen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte bei einer Pressekonferenz im Vorfeld aber dazu, er "erwarte nicht, dass diese tagespolitischen Themen dort eine Rolle spielen". Man könne sich ja aber überraschen lassen.

Wissing forderte im Bundestag zudem eine grundsätzliche Überarbeitung der Pläne für die Euro-7-Abgasnorm, die "vor allem Kleinwagen überproportional verteuern" würde. Es sei widersprüchlich, wenn die Kommission einerseits hohe Klimaschutzziele fordere, andererseits aber das Erreichen dieser Ziele durch "überambitionierte Regulierung" erschwere. "Daher steht für mich fest: Bei Euro-7 müssen wir noch einmal ganz grundsätzlich ran", erklärte Wissing.

