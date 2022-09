Wissing will dauerhaft attraktiveres Nahverkehrsangebot

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing setzt nach dem Ende der 9-Euro-Tickets auf zügige Klärungen mit den Ländern für ein dauerhaft attraktives und finanzierbares Nahverkehrsangebot. Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir wissen, dass wir eine Begeisterung für den ÖPNV ausgelöst haben, wie sie in Deutschland wahrscheinlich noch nie vorhanden war." Das seien Gründe, jetzt den nächsten Schritt schnell zu gehen. Das digitale Angebot und die bundesweite Geltung der 9-Euro-Tickets hätten etwas ausgelöst, was vorher nicht ausreichend im Blick gewesen sei: "Nämlich, was für eine Attraktivität ein einfaches Ticket für die Menschen hat."

Die Sonderaktion, um Fahrgäste von gestiegenen Energiekosten zu entlasten, lief am Mittwoch aus. Die 9-Euro-Tickets hatten im Juni, Juli und August jeweils für einen Monat bundesweit Fahrten in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs ermöglicht. Nach Branchenangaben wurden rund 52 Millionen Tickets verkauft. Der Bund hatte die Aktion mit 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsanbietern finanziert.

Wissing sagte, ihm sei wichtig, das nicht als Experiment abzuhaken, sondern die richtigen Lehren zu ziehen. "Ich freue mich, dass ich jetzt anders als im Frühjahr nicht mehr überall Widerstand sehe, sondern eine breite Unterstützung, um einen großen Reformschritt im ÖPNV gemeinsam zu gehen." Dazu brauche es jetzt eine Einigung, die nicht damit beginnen könne, als erstes einen Ticketpreis zu nennen. Wenn es um ein innovatives, einfaches und attraktives Angebot gehe, wisse er Finanzminister Christian Lindner (FDP) an seiner Seite./sam/DP/stk