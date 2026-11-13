Wistron gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wistron lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 35,90 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 89,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at