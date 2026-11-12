Wistron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wistron hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5,76 TWD gegenüber 2,36 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1 149,09 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 567,81 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at