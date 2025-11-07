Wistron NeWeb gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wistron NeWeb hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,38 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,97 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at