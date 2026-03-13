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13.03.2026 06:31:28
Wistron NeWeb hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Wistron NeWeb hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,06 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 TWD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,34 Prozent auf 27,02 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,95 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,41 TWD gegenüber 7,26 TWD je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Wistron NeWeb mit einem Umsatz von insgesamt 110,25 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 110,21 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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