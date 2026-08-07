Wistron NeWeb hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wistron NeWeb hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 TWD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wistron NeWeb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,44 Milliarden TWD im Vergleich zu 27,49 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at