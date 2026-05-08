Wistron NeWeb informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wistron NeWeb stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,36 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,92 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 29,16 Milliarden TWD gegenüber 28,37 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at