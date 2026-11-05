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05.11.2026 06:31:28
Wistron NeWeb: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wistron NeWeb stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 TWD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wistron NeWeb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,70 Milliarden TWD im Vergleich zu 27,38 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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