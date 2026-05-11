Wistron: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wistron hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Wistron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,06 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 144,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 846,30 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 346,49 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at