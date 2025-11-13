Wistron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wistron lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 124,97 Prozent auf 18,97 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at