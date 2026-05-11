Wistron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wistron hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 153,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at