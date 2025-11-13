Wistron stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wistron stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,37 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 567,81 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 108,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,54 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at