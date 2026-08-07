Wistron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wistron präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wistron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,32 Milliarden USD im Vergleich zu 17,85 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at