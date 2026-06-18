Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.06.2026 13:30:00
With a $310 Billion Market Cap, Is Sandisk Closer to $100 billion or $500 billion?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has undoubtedly been one of the highlights of the stock market in the past year. Since spinning off from Western Digital and becoming a stand-alone company (again) in February 2025, Sandisk's stock is up more than 5,655% as of the time of writing. That means $1,000 invested then would be worth $57,550 today.All hasn't been peachy keen, though. The stock has been notoriously volatile, including a recent 11.4% single-day decline after hitting an all-time high just two days prior.Considering recent performance and where Sandisk stands now -- with a $310 billion market cap as of June 15 -- is it closer to retracting to $100 billion or growing to a $500 billion market cap? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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16.06.26