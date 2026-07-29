Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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29.07.2026 15:00:00
With a 6% Yield, Is Verizon Stock a Buy as Turnaround Continues?
Verizon Communications (NYSE: VZ) once again showed that its earlier strategy shift of becoming more customer-focused than technology-centric is paying off when it reported its second-quarter results. With a 6% yield and the company starting to see solid momentum, it looks like one of the most attractive high-yield stocks in the market today.One of the big reasons for Verizon's strategy shift was to help reduce churn and start adding new customers. That once again showed up in the quarter, as the wireless carrier added 184,000 postpaid phone subscriptions. This was its best quarter for postpaid phone additions in five years. Verizon also had 348,000 broadband net additions, including 193,000 fixed wireless subscriptions and 155,000 fiber households. Consumer post-paid churn, meanwhile, dropped to 84 basis points, its second straight quarter of sequential improvement. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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