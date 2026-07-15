Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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15.07.2026 12:15:00
With a Nearly 7% Dividend Yield, Is Verizon Stock a Buy on SpaceX Fears?
Mobile operator Verizon (NYSE: VZ) has seen its shares sell off in the wake of the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO, lifting Verizon's dividend yield to 6.7%. The sell-off looks overdone in my view, making the stock an attractive buy at current levels.Investors worry that SpaceX will use its leadership in satellite internet to challenge traditional mobile carriers like Verizon. However, there are multiple hurdles to this happening. Two of the biggest are technology constraints and regulatory issues.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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